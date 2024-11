Ilrestodelcarlino.it - "Nuovo sciopero, ormai è routine"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Elvira Obida qualche minuto aspetta, tra le fermate, che arrivi il bus. Poi la decisione di chiamare i colleghi per farsi venire a prendere. E’ appena scesa dal treno che arriva da Bologna e fa tappa a Ferrara. Treno che prende ogni giorno,da tempo. Anche per lei il problema è la puntualità che a cascata si riflette poi sulle coincidenze. "Dobbiamo prendere il bus, basta che il treno sfori un po’ e sei costretto ad aspettare". Situazione che rischia di riflettersi e di pesare sulla giornata di lavoro. Tra l’altro, proprio per lavoro, è costretta a spostarsi sulla città. Quindi non prende sempre lo stesso autobus. E poi ecco gli scioperi, come quello di venerdì.del trasporto pubblico, 24 ore tra i disagi.