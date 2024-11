Oasport.it - LIVE Chieri-Conegliano 1-3, A1 volley femminile in DIRETTA: le venete soffrono ma conquistano l’ottava vittoria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MILANO-BUSTO ARSIZIO DIDALLE 18.0017.22: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata!17.21: In casa21 punti di Haak, 14 di Zhu, 12 di Gabi e 10 di Chirichella, in casa19 punti di Gicquel, 16 per Skinner e 10 di Omotuyi17.19: Da metà del secondo set la squadra di Santarelli ha abbassato le percentuali in tutti i fondamentali, ha perso per alcuni tratti di match Haak e anche Zhu, però è riuscita a salvarsi al quarto set ritrovando soprattutto la brillantezza dell’opposto svedese.qualche rimpianto ce l’ha per aver agganciato le rivali nel quarto set sul 18-18 e poi aver mollato la presa nel finale del parziale17.18: Non è stata la solitadominante, quella che ha vinto 3-1 sul campo di