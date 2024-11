Sport.quotidiano.net - L’allenatore avversario. Greco: "Gara difficile, servirà il meglio di noi»

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

"Partita difficilissima quella che ci aspetta a Rimini, troviamo una buona squadra che ha fatto risultati importanti contro quasi tutte le grandi di questo girone. Dobbiamo mettere l’atteggiamento giusto come sempre senza pensare troppo agli ultimi risultati. Anche perché Rimini è un campo molto complesso con una grande tradizione.la miglior Torres". Lo dice Alfonso(foto). Perchédella Torres sa che quella di oggi al ’Romeo Neri’ può essere per i suoi unacomplicata. Nonostante tutto. "I biancorossi sono una squadra solida e fisica, ma che prova a fare calcio e questo non è scontato – dice – Sicuramente non andiamo a Rimini per sottovalutare l’". Anche perché, secondo il tecnico della Torres, i veri valori di questo campionato ancora non sono ben delineati.