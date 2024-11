Terzotemponapoli.com - Inter-Napoli, Conte pensa a Lobotka dal primo minuto

Leggi l'articolo completo su Terzotemponapoli.com

sarà il big match delle 20.45. A San Siropotrebbe schierarea centrocampo dall’inizio. Questo quanto scrive Il Mattino nell’edizione odierna. Anche La Repubblica scrive di un potenziale arretramento di McTominay. Di seguito quanto scrivono stamattina i due quotidiani a riguardo.rischiaCosì Il Mattino sul centrocampista slovacco: “ieri si è allenato normalmente a Castel Volturno, di certo non è al top. Ma sarà impiegato da titolare contro l’. É questa la scelta di Antonio. Se la sfida non fosse contro l’e non ci fosse unposto da difendere, andrebbe in panchina ad occhi chiusi. Ma è un match dove vale la pena correre un rischio, seppur ponderato. D’altronde il giorno dopo lo slovacco andrà in nazionale che giocherà contro Svezia ed Estonia.