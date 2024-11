Gaeta.it - Incidente nella galleria vittoria di Napoli: tre persone ferite in un tamponamento multiplo

Facebook WhatsAppTwitter La notte scorsa, unha scosso la, fortunatamente senza gravi conseguenze. L’ha avuto luogo intorno alle 3.30 quando una Fiat Panda rossa, sfrecciando a velocità sostenuta, ha colpito un gruppo di auto incolonnate lungo la strada che conduce da piazzaa via Acton. Nonostante la serietà dell’impatto, leriportate dai coinvolti si sono rivelate di lieve entità.I dettagli dell’Secondo quanto ricostruito, il conducente della Fiat Panda ha perso il controllo del veicolo, scagliandosi contro altre auto ferme nel traffico. In totale, quattro vetture sono rimaste danneggiate nel. Oltre alla Fiat Panda, un’altra auto coinvolta era una Fiat Punto, che ha subito il colpo iniziale. Questo primo impatto ha catapultato la Panda oltre il new jersey, che segna il confine tra le corsie stradali.