In mancanza di Camilla a letto per un’infezione toracica è spettato a Kate Middleton assumere il ruolo di regina nella giornata dedicata ai caduti

Come sua consuetudine ha indossato una spilla con tre papaveri, in onore dei fratelli della bisnonna, morti nel corso della Prima guerra mondiale. Ma nel giorno del Remembrance Sunday – l’evento annuale che si tiene a Londra in memoria deibritannici e che da mesi, anche durante le cure anti cancro, la principessa si era proposta di non mancare –si è ritrovata a svolgere unina. Quello di “”. Ritorno in scena per: sorrisi, eleganza e l’amore del principe William Xal posto dellaMentre re Carlo III e il figlio William deponevano le tradizionali corone di fiori al Cenotafio di Whitehall,si affacciava sul balcone del Foreign Office, il ministero degli Esteri.