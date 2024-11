Formiche.net - Il Ch-7 è realtà. Pechino svela il suo drone stealth d’avanguardia

Nuove immagini e video rilasciati dai media cinesi sembrano mostrare per la prima volta al pubblico quello che si presume essere un Ch-7, il nuovocinese a forma di ala volante. Questo, sviluppato dalla China Aerospace Science and Technology Corporation, si distingue per le sue impressionanti dimensioni e un design unico rispetto ai modelli precedenti. Sebbene il Ch-7 sia orientato principalmente verso missioni Isr (Intelligence, Surveillance and Recognition), le sue capacità avanzate suggeriscono anche un possibile ruolo come Ucav (Uncrewed Combat Aerial Vehicle). Le immagini mostrano il, ricoperto in una vernice gialla di primer tipica dei test cinesi, in fase di rullaggio durante. Anche se non è stato ancora confermato ufficialmente che questo velivolo sia il Ch-7, vari esperti e osservatori cinesi del settore aerospaziale sono propensi a credere che si tratti effettivamente di questo modello.