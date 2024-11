361magazine.com - Grande Fratello, Tommaso affronta Maica: “Devo dirti una cosa”

Leggi l'articolo completo su 361magazine.com

per un chiarimento: ecco cos’è accaduto tra i due concorrenti, l’Italia e la Spagna si è unita nelle ultime settimane. Da Lorenzo e Shaila passando per, i tre gieffini nelle scorse diretta hanno varcato la porta rossa del Gran Hermano.però prima di lasciare Madridun nuovo chiarimento per.Leggi anche La profonda lettera di Rosalinda Cannavò per Andrea letta a VerissimoIl confronto tra i due gieffini”Dimmi che succede?” chiedereplica: “una. Immagino di essere qui grazie a te, perchéha visto una connessione tra noi, e questo è incredibile”. Poi il gieffino prosegue: “Penso che sei una persona bellissima, mi piaci come persona, però credo che qui lamigliore sia conoscersi come amici”.