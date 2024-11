Justcalcio.com - Crystal Palace v Everton: come guardare la partita del WSL

Breaking:Domenica l’si recherà alnella Women’s Super League in unache potrebbe essere cruciale nella battaglia per la retrocessione.I Toffees sono attualmente ultimi in classifica per differenza reti, condividendo lo stesso numero di punti con West Ham e Aston Villa.Il, promosso nella massima serie la scorsa stagione, è solo due punti avanti al nono posto.Megan Finnigan è il capitano dell’(Credito immagine: Alex Livesey/Getty Images)Lasarà disponibile per i fan sul canale YouTube della lega con calcio d’inizio previsto per le 14:00 GMT.Le scelte televisive per la massima serie nel Regno Unito questo fine settimana sono Manchester City-Tottenham e Manchester United-Aston Villa su Sky rispettivamente venerdì e domenica.