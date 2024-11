Ilfattoquotidiano.it - “Chi sa qualcosa sulla morte di Larimar Annaloro parli”: l’appello del procuratore ad amici e compagni di scuola della 15enne

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

“Mi rivolgo ai più giovani, agli, aidi. Chi sa”., raccolto dall’agenzia Adnkronos è deldei minori di Caltanissetta Rocco Cosentino che coordina l’indagine sul suicidio di. La studentessache è stata trovata senza vita martedì scorso nel giardino di casa a Piazza Armerina, in privincia di Enna. Ilha disposto per mercoledì prossimo l’autopsia sul corporagazza, dopo che la Procura di Enna aveva restituito il corpo alla famiglia. La mamma, che ha trovato il corpo, ha detto di non credere che sia stato un gesto volontario e ha fatto un appello al presidenteRepubblica per chiedere giustizia.Gli investigatori indagano per istigazione al suicidio e si cerca di ricostruire gli ultimi giorniragazza.