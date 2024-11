Sport.quotidiano.net - Biancorossi allo Zecchini. Grifone, assalto al Flaminia

"A Gavorrano abbiamo avuto l’atteggiamento giusto e con la prestazione fornita abbiamo ottenuto il risultato. Anche domani (oggi per chi legge, Ndr.) dovremo fornire la stessa prestazione per portare a casa l’intera posta in palio". L’allenatore del Grosseto Gigi Consonni presenta così il match odierno casalingo contro ilCivita Castellana di mister Nofri (inizio alle 14,30) per l’undicesima giornata del girone d’andata assai fiducioso, ma anche realista. "Non bisogna dimenticare, però – prosegue – che la classifica dice che siamo ancora nei playout e, quindi, bisogna andare avanti a testa bassa, pedalare e lavorare molto: non dobbiamo avere cali di tensione, ma mantenere il giusto equilibrio in campo. Se così non fosse,ra, vorrebbe dire che quello che abbiamo fatto è stato tutto inutile".