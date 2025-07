I Coma Cose cancellano le date del tour dopo la foto sospetta di Francesca Mesiano con un altro

Le tensioni tra i Coma Cose e la loro sfera pubblica continuano a scuotere il panorama musicale italiano. Dopo lo scandalo scoppiettante con Francesca Mesiano, che ha fatto il giro dei media, sono state improvvisamente cancellate diverse date del loro tour, alimentando sospetti e curiosità tra i fan. La domanda ora è: cosa si nasconde dietro queste decisioni inaspettate? I prossimi giorni potrebbero rivelare se si tratta di semplici imprevisti o di qualcosa di più profondo.

Non sembra essere finita la bufera che ha coinvolto i Coma Cose: dopo lo scoop di ieri, che vede Francesca Mesiano baciare un altro in una foto prontamente inviata a Deniaira Marzano, arriva la notizia delle date cancellate. Infatti il tour del duo musicale sembra essere a rischio. Improvvisamente infatti abbiamo visto annullate diverse date del loro tour, con spiegazione alquanto vaga da parte di TicketOne. Ma i due ancora non hanno rilasciato dichiarazioni. Coma Cose, tour annullato per la foto di Francesca Mesiano?. Sebbene, appunto, non ci siano ancora propriamente delle spiegazioni ufficiali, sicuramente qualcosa si è rotto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - I Coma Cose cancellano le date del tour dopo la foto sospetta di Francesca Mesiano con un altro

In questa notizia si parla di: date - tour - coma - cose

Joan Thiele annuncia 7 nuove date per il suo Joanita Tour 2025 - Joan Thiele svela sette nuove date per il suo attesissimo Joanita Tour 2025! Dopo il successo al 75º Festival di Sanremo con "Eco", la giovane artista si prepara a conquistare i principali festival italiani quest'estate, partendo dal suo concerto del 10 giugno a Jesolo - Aqua Festival.

Coma Cose, saltano le date del tour estivo dopo il (presunto) bacio della cantante con un altro uomo. Matrimonio al capolinea o flop di biglietti? Vai su Facebook

I Coma Cose sono in crisi? Spunta la foto di lei tra le braccia di un altro uomo in spiaggia. Annullate alcune date del tour Vai su X

Coma Cose, saltano le date del tour estivo dopo il (presunto) bacio della cantante con un altro uomo. Matrimon; Coma Cose in crisi a causa di un tradimento? Intanto sono state annullate alcune date del tour; Coma Cose sta succedendo? Saltano i concerti estivi dopo il (presunto) bacio di California con un altro uomo..

Coma Cose in crisi a causa di un tradimento? Intanto sono state annullate alcune date del tour - Una foto rubata immortalerebbe la cantante dei Coma Cose mentre è in compagnia di un altro uomo. Come scrive msn.com

Coma Cose, saltano le date del tour estivo dopo il (presunto) bacio della cantante con un altro uomo. Matrimonio al capolinea o flop di biglietti? - Dopo una foto che ritrae la cantante a un passo da quello che sembra un bacio con un altro uomo — scatto inviato da un utente anonimo a Deianira Marzano ... Riporta msn.com