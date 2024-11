Ilrestodelcarlino.it - Alfonsi: "Il Teramo?. È tra le squadre top, ma noi siamo pronti"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

L’undicesima giornata del campionato di Serie D vede la Civitanovese impegnata allo stadio Bonolis, impianto che ospita le gare interne del Città di(14.30). Con 19 punti, i biancorossi abruzzesi sono secondi in classifica con una scia di 9 risultati utili consecutivi: dopo la sconfitta all’esordio contro la Forsempronese, per la truppa di Pomante sono arrivate soltanto vittorie (5) e pareggi (4). Quattro successi il diavolo li ha ottenuti tra le mura amiche, in particolare uno al Savini di Notaresco e tre proprio al Bonolis, e ciò non può che rappresentare un primo campanello d’allarme per Visciano e compagni. "Abbiamo visto – spiega l’allenatore rossoblù Sante– che ilè tra lepiù in forma del momento. A mio avviso, quella che gioca meglio. L’abbiamo preparata bene".