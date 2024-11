Zonawrestling.net - AEW: Card ricchissima per il prossimo episodio di Dynamite, ecco tutti gli annunci

La AEW haato diversi match e segmenti importanti per ildiche si terrà a Bridgeport, Connecticut. Tra i momenti più attesi, il ritorno di Will Ospreay dopo gli eventi di WrestleDream, dove l’ex amico Kyle Fletcher lo ha tradito permettendo a Konosuke Takeshita di conquistare l’International Championship. Ospreay, che ha già fatto sentire la sua presenza attaccando Fletcher nell’ultima puntata dello show, parlerà per la prima volta dall’accaduto.I match che potrebbero determinare lo sfidante di MJFDue incontri potrebbero definire lo scenario di Full Gear:Adam Cole contro Konosuke TakeshitaLance Archer contro Roderick Strong in un Falls Count Anywhere matchSe entrambi Cole e Strong dovessero vincere i rispettivi match, il match titolato a Full Gear diventerebbe un triple threat.