Addio alla ricetta bianca: il passaggio alla dematerializzazione nel 2025

Facebook WhatsAppTwitter A partire dal, i pazienti italiani non riceveranno più la classicacartacea. La decisione è stata ufficializzata all’interno della Manovra, che include un articolo specifico per ladella prescrizione medica. Questa evoluzione segna un cambiamento significativo nel modo in cui i farmaci vengono prescritti e ritirati, trasformando radicalmente l’approccio tradizionale della medicina.La transizioneelettronicaIldematerializzata rappresenta un cambiamento epocale per il sistema sanitario. Dal, i medici non forniranno più ai pazienti una copia fisica del documento. Invece, il paziente riceverà un codice digitale da presentare in farmacia. Questo sistema permetterà ai farmacisti di accedere immediatamente ai dettagli della prescrizione, riducendo il rischio di errori e aumentando l’efficienza nel processo di distribuzione dei medicinali.