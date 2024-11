Zonawrestling.net - WWE: Sami Zayn ringrazia Jey Uso per la reunion della Bloodline post SmackDown

L’episodio didell’8 novembre è stato davvero una serata piena di momenti memorabili che hanno aperto molte trame per il futuro. Tra questi, laoriginale. L’evento principalepuntata ha visto protagonista la versioneguidata da Solo Sikoa. Quando Roman Reigns è entrato per confrontarsi con lui, Sikoa lo ha sfidato in un WarGames match, annunciando chesarebbe stato il quinto membrosua squadra.Tuttavia,ha scelto di unirsi ai suoi vecchi amici. Lo show si è concluso con laoriginale in piedi, dopo aver sconfitto Solo e il restonuova. Doposi è rivolto al pubblico per elogiare ere Jey Uso. Ha detto che tutto ciò che è accaduto a, con lui, Jimmy e Roman, non sarebbe stato possibile senza Jey.