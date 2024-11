Quotidiano.net - Terremoto di magnitudo 4 a Montecilfone (Molise): avvertito anche in Abruzzo e Puglia

Isernia, 9 novembre 2024 –in: la terra ha tremato questa notte in provincia di Campobasso. L’INGV ha rilevato un sisma di4.0 alle 1.51. L’epicentro è collocato nella zona di, a 20 km da Termoli, la profondità del sisma è di 18 km. I comuni più vicini sono Larino, Palata, Guardialfiera, Guglionesi. Il sisma è statofino a Vasto, in, e nel Foggiano, in. Al momento non si hanno notizie di persone ferite o danni. Notizia in aggiornamento