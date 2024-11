Ilfattoquotidiano.it - Tenere fuori lo Stato dalle lenzuola e dalle culle: anche di questo parlerò ‘da Marco a Marco’

La decisione se mettere al mondo un figlio è una scelta personale, ma in Italia è diventato un affare di, perché la politica ha deciso che bisogna fare più figli. La cosa assurda è che lospinge a riprodursi chi non vuole farlo, mentre ostacola chi invece lo vuole. A chi non vuole concepire un figlio si cerca di far cambiare idea con le buone o con le cattive: con le cattive, negando la libertà di abortire senza l’autorizzazione di un medico. Con le buone, offrendo soldi, come i mille euro del bonus bebè, che dovrebbero convincere le coppie a riprodursi.Ma in questi anni di bonus sempre più generosi, i bebè sono stati sempre meno.Lo stessoche, senza successo, spinge chi non li vuole a fare figli, impedisce alle famiglie di tipo non gradito l’accesso alla fecondazione assistita: tante Regioni non coprono i costi per accedere nel pubblico, vietiamo l’accesso a donne single e alle coppie dello stesso sesso, vietiamo la gravidanza per altri, trattando, con la legge appena approvata, le coppie che hanno bisogno di ricorrervi da criminali internazionali, come Putin.