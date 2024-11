Quifinanza.it - Sulla Manovra si abbattono gli emendamenti, dalle pensioni alle criptovalute, tutte le novità

Lafinanziaria ha cominciato il suo percorso alla Camera dei Deputati e, sia da parte della maggioranza di governo sia dell’opposizione, sono arrivati numerosiper modificare parti del testo approvato dall’esecutivo. La data ultima per presentarli è l’11 novembre, poi comincerà la discussione che deciderà se saranno o meno approvati.Alcune proposte sono arrivate da parte della maggioranza stessa, soprattutto sulleminime e su uno sconto dell’aliquota Irpef per i ceti medi. Rimane però il problema delle coperture. Le opposizioni intanto fanno fronte comune con i sindacati, che proprio l’11 novembre incontreranno il Governo per discutere dellaed evitare lo sciopero generale del 29 novembre.Glidella maggioranzaTrale modifiche ipotizzate alla, quelle che hanno maggiori possibilità di essere approvate sono quelle presentate dalla maggioranza.