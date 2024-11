Quotidiano.net - Suicida a 15 anni, salma sequestrata: “Violenza e autolesionismo dilagano”. Il prof: giovani specchio di noi adulti

Milano, 9 novembre 2024 – C’era una volta il «ti spacco la faccia» minacciato a metri di stanza. E finiva lì. Oggi una ragazzina di dodiciaccoltella sul serio il compagno spione. Una quindicenne si fa trovare impiccata con la corda di un’altalena sotto l’ombra del revenge porn e la sorella insinua che no, non si è ammazzata, non l’avrebbe mai fatto. Un coetaneo a Senigallia si spara con la pistola del padre, vigile urbano, perché perseguitato dai bulli. Altri, in gruppo e armati di lame, assaltano i treni. L’insulto non basta più. Bisogna disintegrare il nemico inerme, farlo vergognare, se è il caso ucciderlo. La discesa nella barbarie raccontata giorno per giorno ricorda la storia del Signore delle mosche di William Golding, disastroso tentativo di autogovernarsi di un gruppo di ragazzini bloccati su un’isola disabitata.