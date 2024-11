Sud Sudan | 14 milioni di persone colpite da inondazioni

Quotidiano.net - Sud Sudan: 1,4 milioni di persone colpite da inondazioni

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Lenel Sudhanno colpito 1,4die provocato lo sfollamento di oltre 379.000: lo ha reso noto l'ufficio Onu per il Coordinamento degli affari umanitari (Ocha). Lehanno interessato 43 contee e la regione contesa di Abyei, rivendicata sia dal Sudsia dal. "Più di 379.000sono sfollate in 22 contee e ad Abyei", si legge in un comunicato dell'Ocha. In diversi Stati è stato segnalato un aumento della malaria, che "travolge il sistema sanitario ed esacerba la situazione e l'impatto nelle areedalle".