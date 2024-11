.com - Serie D / Ancona contro l’Aquila per convincere

La formazione dorica alla ricerca del cambio di rotta. Mister Gadda: “abbiamo delle lacune è vero, ma il gruppo è unito e valido. Tutti, incluso Laukzemis”, 9 novembre 2024 – 11esima giornata di campionato. L’di Gadda si appresta ad accogliere nella sfida casalinga di domani, ore 14,30, la formazione del capoluogo di regione abruzzeseattualmente settima in classifica a 16 punti.In 10 gare 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte con un’incisività ben maggiore in casa che fuori (12 punti realizzati nei match casalinghi, disoltanto 4 in trasferta). L’ultima sconfitta interna 2-3Fossombrone, ha portato al recente cambio panchina da mister Pagliari a Michele De Feudis che esordirà proprio al Del Conero dove nella scorsa stagione in Lega Pro era secondo allenatore di Donadel e poi collaborare tecnico con Colavitto.