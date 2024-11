Ilnapolista.it - Scontri ultras, i tifosi della Juve e del Torino si prendono a sprangate prima del derby

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Nuovitra: i protagonisti questa volta sono ie del. Stanotte c’è stata una maxi rissa tra glidi entrambe le squadre.Secondo quanto riporta “La Stampa“, la rissa è avvenuta nella zonaGran Madre. Presenti un centinaio diche si sono presi ae cinghiate. Ci sarebbero alcuni feriti, ma non in maniera grave. La risse si è conclusa con l’arresto di un tifoso bianconero per resistenza., gli agenti hanno fermato quindiciLa Stampa riporta che la rissa è scoppiata intorno all’una. È quasi certo che i due gruppi si fossero dati appuntamento. L’allarme è stato lanciato dagli automobilisti che passavano di lì. Sul posto sono arrivati gli agentiDigos e diverse pattugliepolizia. Nonostante la maggior parte deglisia riuscita a scappare, gli agenti sono riusciti comunque a fermarne una quindicina e a sequestrare mazze, bastoni insieme ad alcuni striscioni.