Secoloditalia.it - Pedofilia, il Vaticano avvia un’indagine che terremota la chiesa polacca: sotto accusa due vescovi

Ilhato in Poloniasull’attività dell’arcivescovo di Przemysl Adam Szal e del suo predecessore Jozef Michalik circa possibili omissioni nello sradicare ladi questa diocesi. Lo riporta il giornale Rzeczpospolita rivelando il caso di un prete che negli anni novanta, quando a dodici anni era chierichetto, fu più volte molestato dal suo parroco, anche durante la confessione.“Non lo dire a nessuno, sarà il nostro segreto”, gli diceva il pedofilo. Il futuro sacerdote non ne parla con nessuno e nega il trauma che però torna con forza dopo tanti anni. Nel frattempo sente da altri clerici i racconti su strani comportamenti del suo abusatore. Ordinato prete riceve come prima destinazione propria lapresso quale lavora anche il suo molestatore. Spinto dalle chiare prese di posizioni di Papa Francesco contro la, nel settembre 2013 il prete denuncia il suo caso al vescovo Jozef Michalik, ordinato vescovo nel 1986,il pontificato di Giovanni Paolo II.