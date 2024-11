Nuoto Trofeo Nico Sapio 2024 | brillano Curtis e l’idolo di casa Razzetti

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Alcuni dei migliori nuotatori azzurri illuminano il “in quello che, di fatto, è un bel test a cinque giorni dai Campionati Italiani Assoluti di Riccione, che assegneranno i pass per i Mondiali in vasca corta di Budapest (10-15 dicembre). A Genova brilla la giovane stella Sara, che fa doppietta imponendosi prima nei 50 dorso in 26?62 e poi anche nei 50 stile libero in 24?39. Infiamma il pubblico anchediAlberto, che ha la meglio con un gran finale nel testa a testa con il francese bronzo olimpico nella mista Claement Secchi. L’azzurro allenato da Stefano Franceschi vince così i 200 misti con il crono di 1’52?21, migliorando il record della manifestazione di due secondi. Il venticinquenne poi si impone anche nei 400 misti con il record dei campionati (4’06?33).