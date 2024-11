Ilfattoquotidiano.it - Medi Oriente, media: “Il Qatar si ritira dalla mediazione”. E Hamas smentisce: “Cacciati da ufficio? Nessuna richiesta di lasciare Doha”

Prima la notizia, circolata su diversia, della decisione deldi chiudere l’di, con tanto digià fatta al gruppo islamico diil Paese. Poi la smentita di una stessa fonte di.Il fronte diplomatico aè caldo. Il, infatti, ha deciso dirsiazione per un cessate il fuoco a Gaza e secondo alcunia israeliani, ha stabilito che l’di“non serve più a nessuno scopo”, chiarendo, come riporta l’emittente israeliana Kan Tv, che il gruppo palestinese non è più il benvenuto nel Paese. “Iini hanno informato sia gli israeliani cheche finché ci sarà un rifiuto di negoziare un accordo in buona fede, non potranno continuare aare. Di conseguenza, l’politico dinon serve più al suo scopo”, ha sottolineato una fonte diplomatica all’Afp.