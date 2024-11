Sport.quotidiano.net - L’Empoli si fa rimontare, poi soffre e resiste: a Lecce finisce 1-1

, 8 novembre 2024 – Per come si era messa e per il modo in cui rischiava di finire, per il punto strappato in trasferta e per una classifica comunque felice, alsta più che bene anche così. Perché se è vero che da un lato la squadra di D’Aversa era andata in vantaggio e che per un’ora e passa di gioco aveva dettato legge al Via del Mare, l’assalto finale dele le due traverse colpite dai salentini sull’1-1 raccontano una gara che poteva assumere i contorni della beffa. Gli azzurri possono recriminare per non aver chiuso la gara in avvio di ripresa e per un paio di contropiedi sprecati nel finale, ma il pari che matura in casa dei giallorossi è tutto sommato la sintesi perfetta di una gara che nessuna delle due squadre meritava di perdere. Gli azzurri per aver dominato il primo tempo e buona parte della ripresa, ilper il modo in cui ha dimostrato di voler restare attaccato alla gara e, forse, anche al campionato.