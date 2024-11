Metropolitanmagazine.it - La morte incombente nella prefazione alle Myricae di Giovanni Pascoli

Il 10 Agosto del 1890 apparvero sulla rivista toscana Vita Nova nove componimenti di quadretti sereni e popolareschi. L’autore è, che un annetto più tardi li dedica insieme ad altri all’amico Raffaello Marcovigi appena sposato, come un bouquet nuziale. Un bouquet di, ossia tamerici. Il rimando latino nel nome della raccolta è all’umiltà della pianta, che si stacca di poco da terra. Materra (humus) stanno anche i morti della famiglia del poeta, invendicati. Quel 10 Agosto, infatti, è il ventitreesimo anniversario dell’omicidio del padre, Ruggero. Una, irrisolta, che proietta il suo alone gelido sulle poesie più agresti e innocenti del, il tema delladiRuggerocon i figli. Photograph taken in Matera in 1884.