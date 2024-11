Inter-news.it - Inter-Napoli, scelta di Inzaghi alla vigilia: gruppo davanti a tutto

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Si avvicina il grande scontro diretto, uno snodo già importantissimo per quanto riguarda la lotta allo scudetto. Con Simoneche prende unaimportante, tenendo in mente l’importanza delULTIME SCELTE – Siamo ormai a poco più di 24 ore da unattesissimo da entrambe le parti. Una partita che, certo, vale soltanto per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Ma che dirà già tanto, specialmente a livello psicologico, sul possibile andamento della stagione e su chi potrà lottare per lo scudetto fino in fondo. A questo proposito, Simonesa bene come sia fondamentale prendere le migliori scelte di formazione, scegliendo i suoi uomini migliori. Ed è proprio per questo che, secondo le ultime notizie, i due dubbi di formazione al centro della difesa e sulla destra sembrano andare verso la titolarità di Francesco Acerbi – al ritorno dal primo minuto dopo l’infortunio muscolare – e di Denzel Dumfries, uno dei grandi protagonisti della vittoria di mercoledì contro l’Arsenal.