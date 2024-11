Ilrestodelcarlino.it - Il miglior cavaliere è ancora Luca Innocenzi

Il campione di Porta Solestà,, vincerà il premio comed’Italia per il 2024. Sarà proprio il ‘cannibale’ gialloblù, che quest’anno ha trionfato sia alla Quintana di luglio che in quella di agosto, arrivando addirittura a 18 trionfi personali allo Squarcia, ad aggiudicarsi la settima edizione del riconoscimento ideato dall’aretino Roberto Parnetti. Il folignate, tra l’altro, aveva vinto già nelle prime cinque occasioni, consecutivamente, mentre nel 2023 il titolo andò all’ascolano Lorenzo Melosso. Dopo un anno di astinenza, dunque,alzerà di nuovo al cielo il prestigioso premio: una sorta di ‘Pallone d’oro’, per usare il paragone calcistico, riservato ai cavalieri di tutta Italia. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 7 dicembre a Monterubbiano, nel fermano, che per l’occasione diventerà la capitale della giostre e delle Quintane.