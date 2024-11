Ilrestodelcarlino.it - "Il castello di Montegibbio va valorizzato"

"Una visita importante aldiinsieme all’architetto Francesca Tomba, Soprintendente ad Archeologia, belle arti e paesaggio per Bologna, Modena, Reggio e Ferrara, a cui va il nostro ringraziamento". Attraverso le sue pagine social, il sindaco Matteo Mesini dà conto del sopralluogo effettuato presso il, "un luogo speciale per la nostra città che – ha scritto il primo cittadino su Instagram – merita rispetto e l’impiego di tutte le nostre energie per valorizzarlo appieno". Sono infatti disponibili, stanziati nel 2018, 4 milioni di euro ancora inutilizzati perché il progetto di recupero del maniero medievale che domina le colline sassolesi non è ancora stato completato, ma il sindaco assume, in questo senso, un preciso impegno scrivendo che "è fondamentale completare il progetto per impiegare il prima possibile le risorse già stanziate e restituire ilfruibile e visitabile in sicurezza a tutta la comunità e ai tanti potenziali visitatori".