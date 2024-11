Linkiesta.it - I responsabili della caccia all’ebreo non sono solo ad Amsterdam

Non si può fare una lista di proscrizioneper ragioni di spazio. Non è abbastanza per elencare idel pogrom dell’altra sera ad, la città del Paese in cui siedono le Corti giudiziarie istigate a incriminare Israele e i suoi rappresentanti sulla base di accuse assurde e montagne di falsità messe insieme dagli uffici stampa dei macellai del 7 ottobre.Irealizzazione in condottachiamata allaquelli che per mesi hanno parlato di «genocidio». Quelli che per mesi hanno parlato di «pulizia etnica». Quelli che per mesi hanno parlato di «punizione collettiva». Quelli che per mesi hanno parlato di «bombardamenti indiscriminati». Quelli che parlavano di trentamila civili uccisi quando Hamas parlava di trentamila uccisi. Quelli che parlavano di quarantaduemila civili uccisi quando Hamas parlava di quarantaduemila uccisi.