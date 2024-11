Ilrestodelcarlino.it - Cesena alle prese col tabù trasferta. Tombolato campo ideale per sfatarlo

Bianconeri, domani, di scena a Cittadella, in cerca del quarto risultato utile consecutivo e magari anche della prima vittoria inin campionato. Per il, infatti, lontano dal Manuzzi, Coppa Italia a parte, finora il raccolto è stato magro: due pareggi ottenuti sui campi di Palermo e Salernitana e per il resto solo sconfitte nei match con Sassuolo, Spezia e Pisa. Occorre ovviamente risalire alla stagione passata per trovare un Cavalluccio vincente fuori dmura amiche. Era il 4 aprile scorso, quartultima gara in calendario, ilquello della Juventus Next Gen e unfresco di promozione matematica, ottenuta con il successo nella partita precedente contro il Pescara, si impose 2 a 1 grazie ai gol nel finale di Ciofi e Corazza che ribaltarono il vantaggio dei piemontesi firmato da Turicchia.