Carlo Conti, sei note cantanti gli hanno già detto di sì per Sanremo: la lista

Manca meno di un mese al grande annuncio, lunedì 2 dicembre al Tg1svelerà lacompleta dei big del Festival di2025. Nel frattempo è partito il toto nomi, testate, critici, giornalisti e bloggerfatto le loro previsioni. Il Corriere del Ticino però oggi ha fatto sapere che seiavrebbero giàil loro sì al conduttore. Secondo il noto quotidiano Elodie, Rose Villain, Madame, Noemi, Clara, Francesca Michielin e Gaia a febbraio torneranno sul palco del Teatro Ariston. In forse la presenza di Anna, anche se sembra che il suo pezzo sia piaciuto (e quindi è probabile che vedremo anche lei).“Nessun dubbio invece sulla presenza di Elodie, che ha disperatamente bisogno del traino diper non fallire nell’anno che la dovrebbe consacrare come Beyoncé italiana con il concerto a San Siro, il disco nuovo, e tutto il resto.