America’s Cup annunciata la data della prossima edizione | per la sede servirà attendere Deroghe sulla nazionalità?

Si pensa allasfida. Emirates Team New Zealand ha conquistato la 37ªdell’Cup di vela. L’affermazione dell’equipaggio neozelandese è stata netta nella finale a Barcellona, contro INEOS Britannica: 7-2 lo score in favore dei Kiwi parla chiaro. In questo modo, si è tramutato in realtà il terzo successo consecutivo in una competizione così prestigiosa per lo scafo neozelandese dopo quelli del 2017 e del 2021. Parliamo del quinto trionfo complessivo nella loro storia in Coppa America.Da parte di INEOS c’è però la voglia di riprovarci ed ecco quindi la candidatura per la 38ªlo scorso 21 ottobre, essendo ancora Challenger of Record, ovvero il primo team a manifestare la volontà di competere nellacircostanza. “Abbiamo lanciato il guanto di sfida per la 38ªCup e la sfida è stata accettata dal Royal New Zealand Yacht Squadron“, aveva affermato Bertie Bicket, direttore del Royal Yacht Squadron Ltd.