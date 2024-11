Zonawrestling.net - WWE: Elimination Chamber 2025 si terrà a Toronto nel mitico stadio di WrestleMania X8

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

La WWE ha annunciato chesisabato 1° marzoal Rogers Centre di, segnando il secondo anno consecutivo in cui questo premium live event si svolgerà in unointernazionale, dopo l’edizione record del 2024 all’Optus Stadium di Perth.Il commento di Triple H“Il Canada è un posto straordinario per ospitare i nostri più grandi Premium Live Event, con i suoi fan appassionati e una ricca storia che attraversa decenni”, ha dichiarato Paul “Triple H” Levesque, Chief Content Officer della WWE. “Sulla scia di un Money In The Bank da record lo scorso luglio, siamo entusiasti di tornare aper un evento ancora più grande nel.”Il ritorno storico al Rogers CentreIl Rogers Centre non ospita un evento WWE dalla leggendaria18, celebre per il match “Icon vs.