Valvole cardiache sostituite senza aprire il torace, ecco dove nasce la cardiochirurgia nel futuro

Massa, 8 novembre 2024 – Una operazione chirurgica mai documentata prima in Europa che ha salvato due pazienti in condizioni critiche: duein un’unica seduta operatoria eil. E’ stato possibile all’Ospedale del Cuore alla competenza dei professionisti della Monasterio, all’elevato contenuto tecnologico del nuovo blocco operatorio e della sala chirurgica ibrida. Una tipologia di intervento definita ibrida perché prevede l’applicazione di tecniche sia transcatetere, ovvero attraverso i vasi sanguigni, sia endoscopiche, quindi mini invasive. Una tipologia di intervento che non era mai stata documentata prima in Europa. I due pazienti avevano entrambi problemi importanti a due, la aortica e la mitrale, con effetti pesanti sulla qualità della loro vita.