Gaeta.it - Tragedia a Taverna: muore giovane calciatore di 12 anni durante l’allenamento

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un tragico evento ha sconvolto la piccola comunità di, in provincia di Catanzaro, dove la vita di un ragazzo di appena 12è stata spezzataun allenamento di calcio. Mattia Scumaci, portiere della squadra locale, ha perso la vita in maniera improvvisa, lasciando un segno indelebile nei cuori dei suoi cari e dei compagni di gioco. La notizia ha generato grande dolore e commozione, non solo fra amici e familiari, ma in tutta la cittadina.Malore improvvisouna sessione di allenamento, Mattia si è accasciato a terra senza dare alcun segnale premonitore. I compagni di squadra e gli allenatori hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del Suem 118 sono stati vani.