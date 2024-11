Torino si accende per le Nitto Atp Finals 2024 | inaugurate Casa Tennis Casa Gusto e Casa Media

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

In un clima di festa e di grande entusiasmo,e il Piemonte si preparano ad accogliere la quarta edizione delleAtp. Questa mattina, in piazza Castello, si è tenuta l’inaugurazione degli spazi di. Al taglio del nastro erano presenti il Sindaco diStefano Lo Russo, l’assessore allo Sport della Regione Piemonte Marina Chiarelli, il Presidente della Camera di commercio di, Dario Gallina. Presenti anche due ospiti d’eccezione: iti azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che scenderanno in campo lunedì nel torneo di doppio, e hanno incontrato quest’oggi i giornalisti presenti.siper leAtpSportFace.