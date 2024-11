Sport.quotidiano.net - Spezia mai così in alto in serie B dal 1951

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Maiin, a questo punto del campionato diB, dalad oggi. Lodi Luca D’Angelo sta certificando, a suon di numeri eccezionali, un percorso destinato a entrare nella storia, con 24 punti totalizzati in dodici partite e un terzo posto in classifica che fa sognare. Analizzando nello specifico gli undici campionato disputati dallo, inB, antecedenti a quello attuale, Hristov & C. sono all’apice per punti e posizione in classifica. I bianchi di mister Antonio Soda, al loro ritorno inB dopo 55 anni di assenza, nel 2006, alla 12ª giornata, si assestarono, dopo la vittoria a Marassi contro il Genoa per 2-1, a metà classifica con 15 punti. Meno bene fecero l’anno successivo, con 11 punti a regime. Nella stagione 2012-13, loguidato da Michele Serena, al ritorno inB dopo la cavalcata trionfale del ’triplete’, dopo 12 giornate di campionato totalizzò 15 punti, tra alti e bassi e un patron Volpi che a gennaio esonerò il tecnico veneto.