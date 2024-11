Ilgiorno.it - Sesto San Giovanni, infarto durante il controllo: i carabinieri gli salvano la vita

San(Milano), 8 novembre 2024 – Doveva essere un semplicedi routine. Invece, isi sono trasformati nei suoi angeli custodi. Il nucleo Radiomobile diSanha infatti salvato laa un 44enne romeno, che era stato fermato per una verifica. La pattuglia si trovava in piazza della Chiesa, nel cuore di Cascina Gatti, quando ha chiesto all’uomo di mostrare i documenti.le operazioni, il 44enne ha iniziato a sentirsi male fino ad accasciarsi a terra per un arresto cardiaco. I militari hanno subito iniziato il massaggio cardiaco. Da un vicino studio medico sono arrivati anche dei dottori con il defibrillatore automatico esterno, ma non è stato però necessario usarlo: l’intervento deiè stato sufficiente per far riprendere allo straniero una respirazione autonoma, anche se difficoltosa.