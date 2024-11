Lanazione.it - Scuola, il “modello” Lucignano

Arezzo, 8 novembre 2024 –, il “Si rafforza e si estende il progetto di ospitalità per studenti statunitensi nato grazie alla collaborazione con l’Accademia Europea di Firenze: in 32 adalla Elon University “Possiamo parlare ormai, a ragion veduta, di ‘”. Parole di Elisabetta Santanni, la prof che dirige l’Accademia Europea di Firenze, coordinatrice del progetto di ospitalità nelle famiglie, di studenti provenienti dalla Elon University del North Carolina. “Dopo le prime due positive esperienze pilota, rafforziamo la presenza acon oltre trenta studentesse e studenti ospiti per alcuni giorni di famiglie locali ed estendiamo anche ad altri piccoli comuni della Toscana – spiega Santanni – questo genere di progetto”. Una full immersion nella vita, nei tempi, nei modi, di una piccola comunità della Toscana, “che conferma ancora una volta la sua grande capacità di accoglienza – dice la dirigente scolastica – per una forma di scambio, conoscenza e crescita reciproca, che viene ormai presentato e riconosciuto come ‘’.