Oasport.it - Pallanuoto: sabato la quinta giornata della Serie A1. AN Brescia e Pro Recco vogliono proseguire la corsa in vetta

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Prosegue senza interruzioni la regular season del campionato diA1 dial maschile. Domani in acqua tutte le quattordici squadre, sette i match in programma in questopomeriggio.Attesa ovviamente per ANe Pro, che sono ancora a punteggio pieno e vorrannoil cammino immacolato: la squadra di Sandro Bovo ospita il Catania alla Mompiano, i campioni d’Italia se la vedranno in casa del Palermo. Da seguire anche uan sfida di lusso come quella tra Ortigia ed RN Savona.Match interessanti anche nelle retrovie quelli tra T Academy Olympic Roma e Iren Genova Quinto, e Roma Vis Nova-CN Posillipo.9 novembre12:00 Siracusa (Caldarella) CC Ortigia 1928-RN Savona15:00 Terrasini (Comunale) Telimar-ProWaterpolo15:00 Ostia (Centro Federale) Onda Forte-Trieste15:00(Mompiano) AN-Nuoto Catania17:00 Ostia (Centro Federale) T Academy Olympic Roma-Iren Genova Quinto17:00 Monterotondo (Roghi) Roma Vis Nova-CN Posillipo18:00 Firenze (Nannini) RN Florentia-De Akker Team