Nell’inferno dell’ex Snia tra drogati e disperati | la città dei fantasmi viventi

Varedo (Monza e Brianza), 7 novembre 2024 – Se scendi dal treno in stazione a Varedo e segui le indicazioni, in pochi passi ti trovi sulla strada principale, con locali e negozi, ma se vai dalla parte opposta e ti infili in uno dei varchi aperti nella recinzione, finisci subito. Questo è il percorso scelto quotidianamente da decine di pendolari della dose da fumare, della riga da sniffare o della roba per il buco, che arrivano qui anche da lontano, proprio grazie alla comodità del treno. Unanella, 500mila metri quadrati abbandonati: qui un tempo lavoravano 6mila persone, 21 anni fa la chiusura definitiva e la lenta trasformazione in un “mostro“ che fa paura a chi gli vive attorno. Una specie di terra di nessuno animata giorno e notte da sbandati, tossicodipendenti, clochard e, ovviamente, spacciatori di droga che alimentano costantemente la disperazione.