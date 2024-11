Nations League i convocati di Spalletti per le partite con Belgio e Francia | torna Barella c’è Rovella

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Lucianoha comunicato i nomi dei ventitréin maglia azzurra per lecontro ile la, valide per gli ultimi due incontri di. Le sfide sono attese rispettivamente per il 14 novembre a Bruxelles e per il 17 novembre a Milano. L’Italia diè al momento in testa al Gruppo 2 della Lega A, con una lunghezza di vantaggio sui francesi e sui Diavoli Rossi e basterà un solo punto collezionato in due gare per staccare il pass per i quarti di finale. Tra ici sono tre novità: il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, il difensore della Juventus Nicolò Savona e il centrocampista della Lazio Nicolòtra gli azzurri Nicolò, che mancava in Nazionale dagli Europei di Germania della scorsa estate. La compagine tricolore si radunerà nella serata di domenica 10 novembre a Coverciano, con gli allenamenti in programma fino alla mattinata di mercoledì 13, per poi partire alla volta di Bruxelles.