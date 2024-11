Puntomagazine.it - La scelta delle giuste piante: il soggiorno

Leggi l'articolo completo su Puntomagazine.it

Bentornati con questo articolo entriamo nel vivo degli ambienti più vissuti della vostra casa. Iniziamo a segnalarvi le tipologie più adatte per ile contestualmente vi daremo qualche suggerimento sulla loro collocazione.Cominciamo dal Ficus elastica o Fico del rubinouna pianta sempreverde, con foglie grandi e lucide. Posizionatela in un angolo luminoso, ma evitate la luce diretta per non bruciare le foglie.La Sanseveriameglio conosciuta come lingua di suocera (speriamo non ci senta la suocera!) fa parte della famigliasucculente, tipologia di pianta molto resistenti. Proprio per la sua caratteristica si adatta a diversi livelli di luce anche e soprattutto per angoli meno illuminati.Lo Spathiphyllumdetta anche Cicoria della pace produce dei fiori bianchi eleganti.