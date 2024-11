Ilnapolista.it - Italia, ecco i 23 convocati di Spalletti: ancora fuori Politano, il Napoli conferma i suoi quattro

– Nations League, altri due impegni attendono la Nazionalena. Il prossimo incontro sarà quello di giovedì 14 novembre 2024 contro il Belgio allo Stadio ‘Re Baldovino‘. Successivamente, gli Azzurri ospiteranno la Francia, domenica 17 novembre 2024 allo Stadio ‘Giuseppe Meazza‘ di Milano. Glini sono in testa alla classifica con dieci punti nel Gruppo A2. 1 punto la separa dai francesi e sei dai belgi. Per questo motivo gli basterà raccogliere anche un solo punto in due gare per qualificarsi ai Quarti di finale del torneo.Lunedì 11 novembre Lucianosarà tra i premiati della ‘Hall of Fame del Calciono‘. Intanto, ha convocato nella lista per la Nazionale 23 calciatori. Tra tutti figura il nome di Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina che esordirà in Nazionale.