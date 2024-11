Terzotemponapoli.com - Il Napoli tra l’Atalanta e l’Inter: le ‘riflessioni’ di Chiariello

A Radio CRC, radio ufficiale del, nel corso della trasmissione ‘A Pranzo con Umberto’, il giornalista, conduttore e opinionista si è espresso con il suo punto. Di seguito quanto affermato. “Questa mattina mi è accaduto qualcosa di singolare, facendo la mia solito rubrica con i miei radio spettatori. Mi è venuta in mente la canzone ‘nostalgia canaglia’ di Al Bano e Romina Power come hit del momento per i tifosi del”. C’erano una volta a.“Da ieri sta montando una nostalgia abbastanza diffusa per Dries Mertens e Victor Osimhen, dopo essere stati maltrattati e insultati dai tifosi dele considerati dei traditori nonostante tutto quello che hanno fatto per la squadra. Il nigeriano è stato il principale protagonista della vittoria dello scudetto, figuriamoci se possiamo dimenticarci di lui! Osimhen è nella storia del”.