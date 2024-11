Agi.it - Il Monza scende in campo con la maglia contro il revenge porn

AGI - Motorola, Telefono Rosa e il mondo dello sport unitiilcon #NonMiViolare. Il progetto di education all'uso responsabile dello smartphone nasce con il supporto di AC, Pallacanestro Varese e UYBA Volley. In vista della Giornata Mondiale per l'Eliminazione della Violenzale Donne, Motorola e i partner coinvolti porteranno avanti una serie di iniziative volte alla sensibilizzazionequesto fenomeno. Telefono Rosa e Motorola hanno rilevato un gap di comunicazione nei confronti dei giovani su questi temi e da qui nasce l'esigenza di una campagna che possa raggiungere i ragazzi in modo efficace, studiata insieme alle squadre sportive, di cui Motorola è sponsor. Le tre squadre sportive di Serie A di calcio, pallavolo e pallacanestro, unite dalla sponsorizzazione del brand di smartphone che ha voluto coinvolgerle, hanno avuto l'opportunità di mettere insieme le forze e costituire un unico, grande, team con l'obiettivo di mandare un messaggio ancora più d'impatto e a un numero sempre maggiore di giovani.