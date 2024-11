Lanazione.it - "Il commissariato serve, eccome". Scandicci Civica torna alla carica

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

"Polizia municipale, subito 20 assunzioni, ildi Polizia, non fatevi prendere in giro". Il capogruppo di, Giovanni Bellosi, interviene sulla questione sicurezza con le sue proposte. "Noi andiamo avanti con la raccolta firme tra i cittadini – ha detto - che sanno bene quello che vogliono, ovvero più sicurezza. Ma siccome non mi piace che mi si faccia passare per forcaiolo chiedo: perché non abbiamo lavorato in questi anni sulla prevenzione? Non ci sono più gli operatori di strada, nelle scuole ci sono sporadici interventi e spesso non per iniziativa comunale ma del volontariato. Le società sportive, una trincea contro il disagio giovanile, vengonote di costi dai dirigenti comunali e rischiano il fallimento. Senza prevenzione, e con interventi ridotti sul territorio.